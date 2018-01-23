Отказываемся, до выполнения наших условий: Москва мгновенно ответила на требование ПАСЕ

В Страсбурге началась работа зимней сессии ПАСЕ. Делегация Российской Федерации участия в её работе не принимает, в связи с лишением права голоса российских парламентариев из-за позиции по Крымскому полуострову.

В середине прошлого года Москва заявила о намерении приостановить часть выплат со своей стороны в бюджет этой международной организации до полного восстановления в правах.

Накануне генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия несмотря ни на что должна внести свой взнос, как любой из членов Совета Европы.

Российский сенатор Алексей Пушков в ответ на заявление Ягланда предложил взыскать с Украины российские взносы, сообщает РИА.

В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но, пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 января 2018 г.

Ранее Киев пригрозил, что покинет организацию в случае возвращения российской делегации к работе в Ассамблее.