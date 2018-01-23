Отстранение России от Олимпиады-2018, последние новости на сегодня 23 января: реакция Путина, общественности, соцсетей

Отстранение российских спортсменов от Олимпиады-2018 в Пхенчхане вызвало бурную реакцию общественности и спортивных экспертов. Последние предположили, что сборную России намеренно лишили лидеров, так как такие виды спорта, как горные лыжи, керлинг, сноуборд репрессиям не подвергались.

Список имён отстранённых спортсменов сегодня опубликовал портал «Южный Федеральный».

Всего из заявки, поданной российской стороной в МОК было исключено более 100 человек.

Особенно болезненно была воспринята новость об отстранении Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Виктора Ана.

В Кремле мгновенно отреагировали на решение МОК по Шипулину и Устюгову.

МОК не заставил долго ждать с ответом на запрос, однако он не устроил никого.

В Олимпийском комитете заявили, что пробы Шипулина и Устюгова с ОИ-2014 в Сочи якобы имеют следы вскрытия, поэтому результатам допинг-проб доверять нельзя.

Отметим, что когда сообщение об отстранении вышеуказанных спортсменов только появилось, вице-президент ОКР Станислав Поздняков со всей ответственностью заявил, Шипулин и Устюгов чисты и никогда не были замешаны в допинг-скандалах.

Дмитрий Губерниев не мог поверить в правдивость новости о Шипулине и Устюгове.

Она отметила, что эта тройка не только лучшие спортсмены сборной и претенденты на медали, но и дух команды. Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев заявил, что Россия должна отказаться от участия в ОИ-2018.

Он считает, что президент России должен оставить на усмотрение спортсменов, участвовать в Олимпиаде-2018 или нет, а атлеты, по его словам, примут единственно верное решение.

Отметим, что в соцсетях солидарны с мнением Лебедева. Так, согласно опросу одного из интернет-ресурсов, за бойкот Олимпиады-2018 проголосовали более 72% опрошенных, 13% считают, что всё-таки стоит поехать, чуть больше 10% предлагает обратиться в суд.

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