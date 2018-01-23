ПАСЕ приняла резолюцию по Донбассу с требованием пересмотреть закон о реинтеграции

Резолюция ПАСЕ «О гуманитарных последствиях войны в Украине» была принята с поправкой народного депутата Вадима Новинского с требованием пересмотреть закон о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает Страна.

В поправке Новинского сказано, что закон о реинтеграции необходимо пересмотреть, чтобы он базировался на Минских соглашениях и обеспечивал социальную защиту и гуманитарные потребности населения во временно неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей. Поправку поддержали 42 депутата, против выступили 16 парламентариев ПАСЕ.

В своем выступлении в ПАСЕ Новинский заявил, что власти Украины нарушили свои международные обязательства принятым Верховной Радой законом о реинтеграции Донбасса.

«В недавно принятом законе о так называемой деоккупации Донбасса содержатся положения, позволяющие отныне армии и спецслужбам беспрепятственно обыскивать дома и имущество жителей региона, задерживать их без санкции суда, принимать по отношению к гражданским лицам другие неправомерные действия… Принятием этого закона, из которого сознательного выброшены любые ссылки на утвержденные Совбезом ООН и упомянутые в четырех резолюциях ПАСЕ Минские соглашения. Правящая коалиция в украинском парламенте дает всему миру понять, что не хочет дипломатического урегулирования этого конфликта», — сказал нардеп.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию «О гуманитарных последствиях войны в Украине».

Фото: From-ua.com