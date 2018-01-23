ПАСЕ призвала РФ прекратить поддерживать Донбасс

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала РФ «прекратить финансовую и военную поддержку» Донбасса, передает РИА «Новости».

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ПАСЕ призвала созвать гуманитарную конференцию по Украине

В тексте резолюции, представленной в Ассамблее литовским парламентарием Игидиусом Варейкисом, также говорится, что Москва не должна признавать документы, выданные на неподконтольных Киеву территориях, будь то паспорт, судебное решение или документ об имуществе.

ПАСЕ призвала обеспечивать безопасность и соблюдение прав человека, а также выступила за беспрепятственный доступ в Крым международных и неправительственных организаций.

Еще одним важным пунктом резолюции стало положение о гуманитарной ситуации на Украине. В резолюции указывается на необходимость собрать гуманитарную конференцию и разработать кредитные программы для защиты лиц, находящихся в уязвимом социальном положении.

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