Почти 30% россиян назвали Владимира Высоцкого главным кумиром XX века

Вот уже 20 лет Владимир Высоцкий занимает вторую строчку в списке русских кумиров двадцатого века, уступая только Юрию Гагарину. Опрос был проведен Всероссийским центром исследования социального мнения. Своим кумиром известного барда назвали 31% респондентов. Но в текущем году он уступил главенствующую позицию, заняв только 2-ое место. Он уступил первую строчку космонавту Юрию Гагарину (44%). На первую строчку попал космонавт Юрий Гагарин, на 3-ю - маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков.

Наиболее популярной в творчестве Владимира Высоцкого участники опроса ВЦИОМ назвали «Песню о друге» из фильма «Вертикаль».

Отметим, что перво наперво Высоцкого знают как певца (47%), 25% помнят его как писателя и еще 13% - как артиста театра и кино. Для 13% опрошенных он является в основном актером театра и кино, и в конце концов, как поэта его назвали 25% респондентов. Из них 92% подчеркнули, что песни Владимира Высоцкого оставили позитивные впечатления. В пятёрку попали также лидер СССР Иосиф Сталин и писатель Александр Солженицын. Завершают рейтинг художник Илья Репин и последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, набравшие всего по 2%. В нём участвовали две тысячи человек.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 19-20 января месяца по телефону.

Публикация рейтинга была приурочена к 80-летнему юбилею со дня его рождения, поэтому авторы списка дополнительно расспросили граждан России о певце.