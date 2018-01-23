Порошенко назвал имена кандидатов в ЦИК

Показать меню
Актуально
Теракт в Кабуле: появилось видео, как люди спасались из отеля на простынях - 23:56 Теракт в Кабуле: появилось видео, как люди спасались из отеля на простынях (ВИДЕО) Пушков прокомментировал идею о счете за «оккупацию Молдавии» - 23:58 Пушков прокомментировал идею о счете за «оккупацию Молдавии» Песков уверен, что на президентских выборах в этом году победит Путин - 23:58 Песков уверен, что на президентских выборах в этом году победит Путин Apple бесплатно заменяет iPhone 6 Plus на 6s Plus - 00:07 Apple бесплатно заменяет iPhone 6 Plus на 6s Plus Посещение пингвином ученых в Антарктике попало в Сеть (ВИДЕО) - 00:10 Посещение пингвином ученых в Антарктике попало в Сеть (ВИДЕО) Лидер «Альтернативы для Германии» и зампред СвДП выступили против - 00:15 Лидер «Альтернативы для Германии» и зампред СвДП выступили против антироссийских санкций Выбираем безопасную краску - 00:17 Выбираем безопасную краску Ученые выяснили, что людям сложнее лгать на родном языке - 00:25 Ученые выяснили, что людям сложнее лгать на родном языке Процентное соотношение премии и оклада могут ограничить в России - 00:35 Процентное соотношение премии и оклада могут ограничить в России Боевикам передали помилованную женщину, – Геращенко - 00:35 Боевикам передали помилованную женщину, – Геращенко Кто виноват в атаках на российские школы? - 00:47 Кто виноват в атаках на российские школы? Google выпустила дудл к 120-летию Сергея Эйзенштейна - 00:49 Google выпустила дудл к 120-летию Сергея Эйзенштейна "Барселона" разгромила "Бетис" в матче чемпионата Испании, у Месси и Суареса по - 00:53 Как помочь подростку полюбить себя: 5 советов - 01:06 Как помочь подростку полюбить себя: 5 советов Гол Весино помог "Интеру" уйти от поражения в матче чемпионата Италии с "Ромой" - 01:08 Гол Весино помог Свадебное торжество в живописнейшем месте - 01:12 Свадебное торжество в живописнейшем месте Лавров рассказал о наращивании военного потенциала в мире - 01:14 Лавров рассказал о наращивании военного потенциала в мире
» » Порошенко назвал имена кандидатов в ЦИК

Порошенко назвал имена кандидатов в ЦИК


Добавлено: 23 янв 2018 в 23:09, Категория: Политика
Порошенко назвал имена кандидатов в ЦИК
Президент Петр Порошенко предлагает назначить 13 новых членов Центральной избирательной комиссии.

Согласно представлению в Верховную Раду, БПП имеет 5 мест, "Народный фронт" - 3, остальные фракции по одному. Нет места только у "Батькивщины":

Басалаева Алла ( "Возрождение")

Ефремова Ирина ( "НФ")

Бернацкая Наталья (до замужества Севастьянова, "НФ")

Кустова Светлана ( "БПП")

Вербенский Михаил ("БПП")

Лотюк Ольга ( "БПП")

Плукар Виталий ( "БПП")

Шипилов Леонтий ( "НФ")

Желтова Ольга ( "БПП")

Синица Надежда
Юзькова Татьяна ( "РПЛ")

Слипачук Татьяна ("Воля народу")

Радченко Евгений ( "Самопомич")

Пока еще нет решения, кто возглавит ЦИК. Однако источники называют наиболее вероятными кандидатами Ольгу Желтову ("БПП") или Светлану Кустову ("БПП").

Источники отмечают, что сам список и документы кандидатов пока фактически еще не поданы в Раду, хотя Порошенко официально передал их председателю Верховной Рады Андрею Парубию во время их встречи.

По информации источников, списки были готовы на прошлой неделе, однако камнем преткновения была одна кандидатура от БПП. О ком именно идет речь, источникам неизвестно.

Как известно, еще 1 июня 2014 года истек срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017-го – и 13-го члена комиссии.

7 июня 2016 года Порошенко внес в Верховную Раду представление на увольнение 12 из 15 членов ЦИК и назначение 11 новых членов Центризбиркома.

Тогда речь шла об Алле Басалаевой (кандидатура "Видродження"), Михаиле Вербенском, Ольге Желтовой, Светлане Кустовой, Ольге Лотюк, Виталии Плукаре (кандидатуры БПП), Романе Гребе, Леонтии Шипилове, Надежде Синице, Олеге Конопольском (кандидатуры НФ) и Евгении Радченко (кандидатура "Самопомочи").

18 января 2018 года фракция "Народный фронт" выбрала три кандидатуры в ЦИК: Ирину Ефремову, Леонтия Шипилова и Наталью Бернацкую (до замужества Севастьянова).

23 января 2018 президент Петр Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.


Материалы по теме:

Стали известны имена кандидатов в ЦИК
Стали известны кандидатуры новых членов ЦИК — СМИ
Порошенко решил назначить новых членов ЦИК
Савченко могут наказать за длинный язык (видео)
Добавлено: 23 янв 2018 в 23:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Еврогруппа одобрила новый транш кредита для Греции

Еврогруппа одобрила новый транш кредита для Греции

Хорошее качество по низкой цене

Хорошее качество по низкой цене

Кагарлицкий: двойное удаление сплотило хоккеистов

Кагарлицкий: двойное удаление сплотило хоккеистов "Северстали" в матче со "Спартаком"

"Югра" прервала 4-матчевую серию поражений в КХЛ, обыграв рижское "Динамо"

Загрузка...



Лента новостей
Лишенный золота ОИ тяжелоатлет Ильин дисквалифицирован на два года - 23:09 Лишенный золота ОИ тяжелоатлет Ильин дисквалифицирован на два года"Нант" и "Тулуза" вылетели из Кубка Франции - 23:09 Тренер: Науменков и Ничушкин сражались в игре с "Ак Барсом", они молодцы - 23:09 Тренер: Науменков и Ничушкин сражались в игре с Порошенко назвал имена кандидатов в ЦИК - 23:09 Порошенко назвал имена кандидатов в ЦИК«Такого позора еще не было»: Украинскую делегацию не пустили на заседание ПАСЕ с участием России - 23:07 «Такого позора еще не было»: Украинскую делегацию не пустили на заседание ПАСЕ с участием России (ФОТО)Мелания Трамп отменила свое участие в официальной поездке мужа на фоне скандала с изменами в прессе - 23:00 Мелания Трамп отменила свое участие в официальной поездке мужа на фоне скандала с изменами в прессеРеакция Устюгова на решение МОК взорвала соцсеть - 22:59 Реакция Устюгова на решение МОК взорвала соцсетьВице-премьер ГД рассказал, когда Россия заплатит взносы в Совет Европы - 22:57 Вице-премьер ГД рассказал, когда Россия заплатит взносы в Совет ЕвропыПетр Толстой: Россия заинтересована в диалоге с ПАСЕ - 22:57 Петр Толстой: Россия заинтересована в диалоге с ПАСЕВ ЕС обсудили механизм прекращения безвиза - 22:53 В ЕС обсудили механизм прекращения безвизаВ Госдуме категорически отказались выполнять резолюции ПАСЕ по Крыму - 22:53 В Госдуме категорически отказались выполнять резолюции ПАСЕ по КрымуЭксперты рассказали женщинам, что делать, чтобы не лишиться ногтей - 22:49 Эксперты рассказали женщинам, что делать, чтобы не лишиться ногтейСтали известны имена кандидатов в ЦИК - 22:49 Стали известны имена кандидатов в ЦИКАрьев: Возвращение России в ПАСЕ возможно не раньше сентября - 22:48 Арьев: Возвращение России в ПАСЕ возможно не раньше сентября
Последние новости
Отстранение России от Олимпиады-2018, последние новости на сегодня 23 января: реакция Путина, - 23:44 Отстранение России от Олимпиады-2018, последние новости на сегодня 23 января: реакция Путина, общественности, соцсетей ПАСЕ приняла резолюцию по Донбассу с требованием пересмотреть закон о реинтеграции - 23:43 ПАСЕ приняла резолюцию по Донбассу с требованием пересмотреть закон о реинтеграции США не оставляют попыток отключить Россию от SWIFT - 23:42 США не оставляют попыток отключить Россию от SWIFT В Госдуме рассказали о российских войсках на Украине - 23:42 В Госдуме рассказали о российских войсках на Украине Тиллерсон бездоказательно возложил на РФ ответственность за применение в Сирии химоружия  - 23:35 Тиллерсон бездоказательно возложил на РФ ответственность за применение в Сирии химоружия  Никитин назвал отмену гола ЦСКА в ворота ХК "Ак Барс" неспортивным решением судей - 23:32 Никитин назвал отмену гола ЦСКА в ворота ХК Геращенко сожалеет, что не смогла выступить в ПАСЕ - 23:28 Геращенко сожалеет, что не смогла выступить в ПАСЕ Путин обсудил с Эрдоганом Сирию - 23:21 Путин обсудил с Эрдоганом Сирию 22 января 2018 года в почтовое обращение вышла марка, посвященная выдающемуся актеру — Владимиру - 23:20 22 января 2018 года в почтовое обращение вышла марка, посвященная выдающемуся актеру — Владимиру Зельдину ЦРУ заявили, что Путин стремится восстановить величие России - 23:14 ЦРУ заявили, что Путин стремится восстановить величие России Представитель РФ В ПАСЕ сделал скандальное заявление по захвату Украины - 23:14 Представитель РФ В ПАСЕ сделал скандальное заявление по захвату Украины Порошенко обсудил со Столтенбергом ситуацию в Донбассе - 23:14 Порошенко обсудил со Столтенбергом ситуацию в Донбассе В «ЛНР» начинается месячник «прославления боевиков» - 23:14 В «ЛНР» начинается месячник «прославления боевиков»
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"