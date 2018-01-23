Порошенко обсудил со Столтенбергом ситуацию в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел сегодня телефонный разговор с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Пресс-служба президента сообщает, что Порошенко выразил благодарность НАТО за последовательную политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и важную практическую помощь в противодействии российской агрессии.

Кроме того, глава государства проинформировал Столтенберга о ситуации в Донбассе и продолжающихся нарушениях режима прекращения огня со стороны боевиков.

Также, Порошенко подтвердил, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и активно реформирует сектор безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.