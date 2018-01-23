Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИК

Президент Украины Петр Порошенко сегодня подписал представление на назначение новых членов ЦИК.

Администрация Президента Украины сообщает, что он также подписал письмо об освобождении от должности членов ЦИК, у которых завершился срок полномочий.

Порошенко отметил:"Сейчас мы запускаем процесс обновления состава ЦИК».

Он добавил, что включил в представление «соответствующие всем критериям» кандидатуры, которые внесли фракции Верховной Рады Украины.

Глава государства добавил: «Выражаю надежду, что после проведения необходимых процедур и спецпроверок парламент будет способен быстрее вынести этот вопрос на голосование и помочь сформировать новый состав Центральной избирательной комиссии».

Присутствующий на подписании документов спикер Верховной Рады Андрей Парубий пообещал в кратчайшие сроки подать кандидатуры членов ЦИК на спецпроверку, которая, по закону, должна продлиться не более 15 суток.