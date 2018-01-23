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Постпредом РФ при интернациональных организациях в Вене стал Михаил Ульянов


Добавлено: 23 янв 2018 в 20:22, Категория: Политика
Постпредом РФ при интернациональных организациях в Вене стал Михаил Ульянов

Новым непрерывным представителем РФ при отделении ООН и остальных интернациональных организациях в Вене стал Михаил Ульянов. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Руководитель департамента по нераспространению и мониторингу над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов назначен непрерывным представителем Российской Федерации при интернациональных организациях в Вене. До этого он занимал должность постпреда РФ при НАТО.

До этого Ульянов занимал пост руководителя Департамента по задачам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ.

Он летом 2014-го был назначен заместителем генерального секретаря ООН и возглавил новое управление организации по борьбе с терроризмом.



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Добавлено: 23 янв 2018 в 20:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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