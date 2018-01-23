Прапорщик из Сызрани получил около 10 млн руб. на покупку жилья

В 2014 году в Самарской области были обеспечены жильем 1123 военнослужащих. Право на постоянное жилье реализовали 297 военных, из них 14 человек получили регулярные квартиры, а еще 82 — жилищную субсидию. Это на 32% больше, чем годом ранее, — сказал глава самарского отдела ФГКУ «Центррегионжилье» Игорь Самсонов на подведении итогов работы в 2014 г. Это на 32% больше характеристик 2013-го, отмечается в сообщении. Семьям двоих многодетных военных из Сызрани выделили по 9 млн руб. с лишним. «Самые большие суммы получили военнослужащие, проходящие службу в Сызрани (многодетный прапорщик получил 9,8 миллиона рублей, многодетный подполковник — 9,2 миллиона рублей)». Самые большие суммы получили армейцы из Сызрани.

По достоверным последним сведениям пресс-центра, в среднем каждая семья военного получила по шесть млн. руб. Многодетный прапорщик получил 9,8 млн рублей, многодетный подполковник — 9,2 млн рублей, — сказал Игорь Самсонов.