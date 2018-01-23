Пучдемон дважды поцеловал флаг Испании

Экс-председателя Правительства Каталонии Карлеса Пучдемона заставили поцеловать флаг Испании. Инцидент произошел в Дании.
К сидящему в кафе Пучдемону подходит молодой человек с флагом в руках. Желая спровоцировать беглого политика, пранкер просит его поцеловать символ страны.
» Смотри, Пучдемон, у меня тут испанский флаг, который, как я знаю, тебе нравится. Поцелуй его, пожалуйста,» — обратился пранкер.
Пучдемон с улыбкой ответил, что у него нет проблем с Испанией. После он дважды поцеловал флаг.
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