Путин обсудил с Эрдоганом операцию Турции в Африне

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом операцию в сирийском Африне и подготовку к межсирийским переговорам в Сочи 29-30 января, передает РИА «Новости».

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В ходе разговора Эрдоган подчеркнул, что операция в Африне направлена на обеспечение национальной безопасности Турции и освобождение Африна от курдских группировок. Президент Турции выразил уверенность в том, что операция призвана поддержать политическое единство и территориальную целостность Сирии.

Путин и Эрдоган согласовали совместную работу по проведению конгресса в Сочи. Оба лидера подчеркнули, что успешные межсирийские переговоры откроют дорогу политическому урегулированию в стране.

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