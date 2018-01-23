Путин посетит торжественные мероприятия в честь 95-летия Верховного Суда 23 января

Сегодня, 3 января, президент Российской Федерации Владимир Путин выступит на праздничном собрании, посвящённом 95-летию высшей судебной инстанции страны, сообщается на сайте Кремля.

ВС собирается обозначить юбилей прямо в многоэтажном здании суда, сказал изданию его председатель Вячеслав Лебедев.

Ранее говорилось о том, что руководитель РФ предоставил ЦИК 2-ой список собственных доверенных лиц на предстоящих к началу весны выборах президента страны. На мероприятии также будут находиться сотрудники судейского корпуса, руководство русского правительства и Федерального собрания.

В Кремле напомнили, что история высшего в государстве судебного органа по гражданским, уголовным, административным делам и финансовым спорам отсчитывается с 1923 года, когда был учрежден Верховный суд РСФСР.