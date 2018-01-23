Раскрыты тайны миссии Советского Союза на Луну

Показать меню
Актуально
Надаль вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису - 12:00 Надаль вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису Голкипер ФК "Зенит" Лунев чувствует себя хорошо после операции на мениске - 12:00 Голкипер ФК ВСУ выпустили 200 боеприпасов по территории ДНР, южное направление остается - 12:00 ВСУ выпустили 200 боеприпасов по территории ДНР, южное направление остается самым горячим Дженкинс: только в идеальном мире БК "Химки" нашел бы свою игру с первого дня - 12:00 Дженкинс: только в идеальном мире БК США могут выдвинуть Украине условия при предоставлении "Джавелинов", – политолог - 12:07 США могут выдвинуть Украине условия при предоставлении Гандболистки клуба "Ростов-Дон" победили "Уфу-Алису" в матче чемпионата России - 12:14 Гандболистки клуба Врачи опровергли слухи о смерти девочки, пострадавшей при нападении в школе в - 12:16 Врачи опровергли слухи о смерти девочки, пострадавшей при нападении в школе в Бурятии Турция уничтожила в сирийском Африне 153 цели формирования курдов - 12:16 Турция уничтожила в сирийском Африне 153 цели формирования курдов РФ выступила против планов США оставить войска в Сирии - 12:21 РФ выступила против планов США оставить войска в Сирии МИД: Украина усилит охрану дипучреждений за границей - 12:23 МИД: Украина усилит охрану дипучреждений за границей Юнармейцы встретились с олимпийским чемпионом - 12:28 Юнармейцы встретились с олимпийским чемпионом В Санкт-Петербурге стартовала Спартакиада ВМФ - 12:28 В Санкт-Петербурге стартовала Спартакиада ВМФ На Балтийском флоте началась подготовка к международному конкурсу «Морской - 12:28 На Балтийском флоте началась подготовка к международному конкурсу «Морской десант-2018» Оркестр штаба ВВО готовится к смотру-конкурсу - 12:28 Оркестр штаба ВВО готовится к смотру-конкурсу ОБСЕ за сутки зафиксировала более 350 взрывов на Донбассе - 12:30 ОБСЕ за сутки зафиксировала более 350 взрывов на Донбассе Обвиненный в мошенничестве россиянин попросил убежища у Греции - 12:37 Обвиненный в мошенничестве россиянин попросил убежища у Греции Катерина Зиновьева испытывает чувство невероятной симпатии к Саше Гобозову - 12:37 Катерина Зиновьева испытывает чувство невероятной симпатии к Саше Гобозову
» » Раскрыты тайны миссии Советского Союза на Луну

Раскрыты тайны миссии Советского Союза на Луну


Добавлено: 23 янв 2018 в 09:28, Категория: Политика
Раскрыты тайны миссии Советского Союза на Луну

Документ о работе систем связи межпланетной станции «Луна-21» и ровера «Луноход-2», состоящий из двух частей, ранее был доступен лишь узкому кругу специалистов.

К 45-летнему юбилею советской миссии на Луну холдинг «Российские космические системы» выложил в открытый доступ отчет о работе систем связи межпланетной станции «Луна-21» и ровера «Луноход-2».

Согласно документу, состоящему из двух частей, системы комплекса бортовой аппаратуры РК-Е8 и комплекса связи «Сатурн-МС» обеспечивали управление «Луноходом-2», а также позволяли получать изображения с поверхности спутника Земли.

Кроме того, успешно передавалась телеметрическая информация и координаты самого ровера.

Стоит отметить, что впервые в истории ученые СССР осуществили передачу информации по оптиколазерному каналу в сторону Луны, а обратную передачу по радиоканалу на расстоянии более чем 380 тысяч километров.

Ученым не только удалось получить все ценные научные данные, но и доказать всему миру, что советская наука может сделать аппарат, отлично работающий на другом космическом теле.

Система дистанционного управления с минимальным количеством сбоев отработала на поверхности Луны с 16 января до 10 мая 1973 года. При этом большинство приборов бортовой аппаратуры связи даже при превышении ресурса более чем на70% сохранили работоспособность.

Во многом это стало результатом тщательных наземных испытаний, которые проводились осенью 1972 года. Из документа мы узнаем, что на этом этапе специалисты НПО им. С.А. Лавочкина выявили недостатки в работе ряда приборов системы дальней радиосвязи, которые удалось своевременно устранить. Некоторые испытания проводились настолько тщательно, что привели к превышению расхода ресурса одного из приборов, о чем также упоминается в отчете.

Первое серьезное замечание к работе аппаратуры дистанционного управления в ходе работы на поверхности спутника Земли появилось только на 250-м сеансе связи, когда потребовалась трехкратная передача команды «стоп» для остановки «Лунохода-2» – он тогда двигался в направлении кратера.

В отчете также содержатся данные о работе уникального для своего времени оптиколазерного канала связи и определения координат, который был испытан в ходе работы «Лунохода-2». На 306-м сеансе связи с автоматическим аппаратом впервые в мире была осуществлена передача информации по оптиколазерному каналу в сторону Луны и обратная передача по радиоканалу. Эта система, получившая название «Сейм», состояла из бортового фотоприемника ФА010 и наземных телескопов, оснащенных лазером. При регистрации фотоприемником излучения лазера наземного пеленгатора бортовая аппаратура «Лунохода-2» передавала на Землю радиосигнал. Это позволяло с высокой точностью отслеживать координаты «Лунохода-2», который находился на расстоянии свыше380 тысяч километров.

На страницах документа есть информация и о завершении работы «Лунохода-2». На 503-м сеансе связи было зафиксировано повышение температуры внутри аппарата до 43-47оC. Этот сеанс стал последним, больше на связь аппарат не выходил.

Источник



Материалы по теме:

Рассекречен документ о советской миссии на Луне
РКС впервые показали рассекреченный отчет о миссии «Луна-21»
Audi отправит на Луну два ровера
Китайский луноход прислал на Землю доказательства слоистого строения Луны
Добавлено: 23 янв 2018 в 09:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Суд начал рассматривать апелляцию Саакашвили по статусу беженца

Суд начал рассматривать апелляцию Саакашвили по статусу беженца

В мире выросло число миллиардеров — исследование

В мире выросло число миллиардеров — исследование

Сейчас штрафы за нарушения ПДД будут идти только на ремонт дорог

Сейчас штрафы за нарушения ПДД будут идти только на ремонт дорог

Столичных врачей будут обучать бесконфликтному общению

Столичных врачей будут обучать бесконфликтному общению

Загрузка...



Лента новостей
«Мы отдали России всё, включая собственную историю», — украинский ученый (ФОТО) - 11:28 «Мы отдали России всё, включая собственную историю», — украинский ученый (ФОТО)Шойгу рассказал о потенциальных контрактах на поставки С-400 - 11:21 Шойгу рассказал о потенциальных контрактах на поставки С-400Минкомсвязи доработало законопроект об инфраструктуре рунета - 11:21 Минкомсвязи доработало законопроект об инфраструктуре рунетаТатьянин день 2018: поздравления в стихах - 11:18 Татьянин день 2018: поздравления в стихахКурс биткоина сегодня 23 01 18: цена биткоина стремительно падает, «криптовалютный пузырь» лопнет – - 11:17 Курс биткоина сегодня 23 01 18: цена биткоина стремительно падает, «криптовалютный пузырь» лопнет – прогноз 2018Более 50 журналистских коллективов представили свои работы на конкурс «Западный Медиа-Ас-2018» - 11:16 Более 50 журналистских коллективов представили свои работы на конкурс «Западный Медиа-Ас-2018»Морские пехотинцы Северного флота выполняют ночные стрельбы - 11:16 Морские пехотинцы Северного флота выполняют ночные стрельбыНа базе ЦСКА в Североморске завершился чемпионат Северного флота по армейскому рукопашному бою - 11:16 На базе ЦСКА в Североморске завершился чемпионат Северного флота по армейскому рукопашному боюВ США разгорается скандал, который может затмить Уотергейт - 11:11 В США разгорается скандал, который может затмить УотергейтЧисло безработных в мире достигло рекорда - 11:11 Число безработных в мире достигло рекордаНакоплю деньги, вставлю зубы и вернусь на Украину, — избитый в центре Киева британец - 11:11 Накоплю деньги, вставлю зубы и вернусь на Украину, — избитый в центре Киева британецРоссия заняла 26 строчку в списке лучших стран мира - 11:07 Россия заняла 26 строчку в списке лучших стран мираМосква и Ханой подготовили план совместных военных учений до 2020 года - 11:07 Москва и Ханой подготовили план совместных военных учений до 2020 годаЕвросоюз требует от Киева создать антикоррупционный суд на Украине - 11:07 Евросоюз требует от Киева создать антикоррупционный суд на Украине
Последние новости
Татьянин день 25 января 2018: анимационные поздравления - 11:57 Татьянин день 25 января 2018: анимационные поздравления Модные тренды 2018: короткие стрижки - хит сезона, 17 незабываемых образов - 11:56 Модные тренды 2018: короткие стрижки - хит сезона, 17 незабываемых образов Сорос признал свое поражение в борьбе с РФ - 11:56 Сорос признал свое поражение в борьбе с РФ Татьянин день 2018: поздравления сестре 25 января - 11:55 Татьянин день 2018: поздравления сестре 25 января Российский корабль-разведчик обнаружен у восточного побережья США - 11:52 Российский корабль-разведчик обнаружен у восточного побережья США РУСАДА сообщило о дисквалификации пятиборца Соколова и боксеров Чобанова и Токарчук - 11:43 РУСАДА сообщило о дисквалификации пятиборца Соколова и боксеров Чобанова и Токарчук Экс-хоккеист "Авангарда" Максим Сушинский стал членом совета директоров омского клуба - 11:43 Экс-хоккеист Военкоматами ВВО будет поставлено на первоначальный воинский учет около 45 тысяч юношей - 11:43 Военкоматами ВВО будет поставлено на первоначальный воинский учет около 45 тысяч юношей В Амурской области проверили по новой методике умение подразделений тяжелой артиллерии ВВО - 11:43 В Амурской области проверили по новой методике умение подразделений тяжелой артиллерии ВВО оперативно передислоцироваться В Канаде товарный поезд протаранил спиртовоз - 11:37 В Канаде товарный поезд протаранил спиртовоз Хуг посетил с инспекцией прифронтовое село Чермалык - 11:37 Хуг посетил с инспекцией прифронтовое село Чермалык Хуг: СММ ОБСЕ может в марте покинуть Украину - 11:37 Хуг: СММ ОБСЕ может в марте покинуть Украину В Мариуполе жители стали называть детей необычными именами - 11:37 В Мариуполе жители стали называть детей необычными именами
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"