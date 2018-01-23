Раскрыты тайны миссии Советского Союза на Луну

Документ о работе систем связи межпланетной станции «Луна-21» и ровера «Луноход-2», состоящий из двух частей, ранее был доступен лишь узкому кругу специалистов.

К 45-летнему юбилею советской миссии на Луну холдинг «Российские космические системы» выложил в открытый доступ отчет о работе систем связи межпланетной станции «Луна-21» и ровера «Луноход-2».

Согласно документу, состоящему из двух частей, системы комплекса бортовой аппаратуры РК-Е8 и комплекса связи «Сатурн-МС» обеспечивали управление «Луноходом-2», а также позволяли получать изображения с поверхности спутника Земли.

Кроме того, успешно передавалась телеметрическая информация и координаты самого ровера.

Стоит отметить, что впервые в истории ученые СССР осуществили передачу информации по оптиколазерному каналу в сторону Луны, а обратную передачу по радиоканалу на расстоянии более чем 380 тысяч километров.

Ученым не только удалось получить все ценные научные данные, но и доказать всему миру, что советская наука может сделать аппарат, отлично работающий на другом космическом теле.

Система дистанционного управления с минимальным количеством сбоев отработала на поверхности Луны с 16 января до 10 мая 1973 года. При этом большинство приборов бортовой аппаратуры связи даже при превышении ресурса более чем на70% сохранили работоспособность.

Во многом это стало результатом тщательных наземных испытаний, которые проводились осенью 1972 года. Из документа мы узнаем, что на этом этапе специалисты НПО им. С.А. Лавочкина выявили недостатки в работе ряда приборов системы дальней радиосвязи, которые удалось своевременно устранить. Некоторые испытания проводились настолько тщательно, что привели к превышению расхода ресурса одного из приборов, о чем также упоминается в отчете.

Первое серьезное замечание к работе аппаратуры дистанционного управления в ходе работы на поверхности спутника Земли появилось только на 250-м сеансе связи, когда потребовалась трехкратная передача команды «стоп» для остановки «Лунохода-2» – он тогда двигался в направлении кратера.

В отчете также содержатся данные о работе уникального для своего времени оптиколазерного канала связи и определения координат, который был испытан в ходе работы «Лунохода-2». На 306-м сеансе связи с автоматическим аппаратом впервые в мире была осуществлена передача информации по оптиколазерному каналу в сторону Луны и обратная передача по радиоканалу. Эта система, получившая название «Сейм», состояла из бортового фотоприемника ФА010 и наземных телескопов, оснащенных лазером. При регистрации фотоприемником излучения лазера наземного пеленгатора бортовая аппаратура «Лунохода-2» передавала на Землю радиосигнал. Это позволяло с высокой точностью отслеживать координаты «Лунохода-2», который находился на расстоянии свыше380 тысяч километров.

На страницах документа есть информация и о завершении работы «Лунохода-2». На 503-м сеансе связи было зафиксировано повышение температуры внутри аппарата до 43-47оC. Этот сеанс стал последним, больше на связь аппарат не выходил.

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