Реклама Банка РФ принята североамериканскими уфологами за НЛО

Уфологов очень испугала реклама «Банка России», которая издалека смахивает на инопланетный космолет.

Профессионалы банка докладывают, что ролик был снят неподалеку Санкт-Петербурга, однако американские уфологи решили, что прилет инопланетян состоялся в Сибири.

Сами уфологи подчеркнули, что съемка якобы велась в глухих лесах Сибири, а само видео содержит оттенок «мистицизма». Они отмечают, что на видеоролике — настоящий летательный аппарат, прибывший из космоса, и который решил приземлиться в лесах Сибири. Дело в том, что они приняли рекламу Банка РФ, на которой появляется немалый шарообразный объект, за прилет инопланетного корабля. Вот только некоторые юзеры показали внимательность и сразу увидели, что на аппарате, который уфологи приняли за космолет, виднеется надпись «Банк России», что на все 100% опровергает это сенсационное объявление.

Первоначально было заявлено, что ролик снимали в сибирской тайге: на видео как правило деревья, а реклама и правда напоминает приземляющийся НЛО.