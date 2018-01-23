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Руководство Латвии одобрило перевод всех русских школ на латышский язык


Добавлено: 23 янв 2018 в 19:47, Категория: Политика
Руководство Латвии одобрило перевод всех русских школ на латышский язык

В законодательном проекте сообщается, что перевод образования на государственный язык на этапе среднего образования будет содействовать успешному переходу к новому содержанию образования, даст возможность качественно воплотить новый подход к академическому процессу, а еще даст возможность сохранять языки и культуры национальных меньшинств в соответствии с международными обязательствами Латвии.

Мэр Риги Нил Ушаков, объясняя решение коалици, обозначил в соц. сети фейсбук, что это «огромная ошибка латвийского руководства».

Руководство Латвии одобрило подготовленную минобрнауки реформу, согласно которой школы нацменьшинств c 2020-2021 учебного года перейдут на преподавание практически всех предметов на госязыке. Начало процесса перехода — 1 сентября 2019-ого.

Принятыми поправками к законодательству Кабмин установил датой начала процесса перехода 1 сентября 2019 г.

Сейчас, после того как поправки одобрило руководство, их должен рассмотреть Сейм Латвии.

СМИ докладывают, что из 2 млн. человек, регулярно проживающих в государстве, 40% - разговаривают на русском. Информацию уже подтвердили в здешней прессе. Он подразумевает поэтапный переход к обучению в школах нацменьшинство на 2-х языках.

Латвийские школы на 100% перейдут на государственный язык, сообщает Россиискии Диалог ссылаясь на Delfi.



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Добавлено: 23 янв 2018 в 19:47, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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