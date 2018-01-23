Шойгу рассказал о потенциальных контрактах на поставки С-400

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о переговорной работы по поставке зенитных ракетных комплексов С-400 в государства Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Об этом он рассказал ТАСС.

Шойгу напомнил, что С-400 проверены в боевых дежурствах в Сирии и обеспечивали надежную противовоздушную защиту авиабазы Хмеймим и порта в Тартусе.

«Это уникальные комплексы с не превзойденными никем в мире тактико-техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО», — заметил Шойгу. Он подчеркнул, что без вопросов о приобретении российского оружия не обходится ни одна встреча с зарубежными коллегами по всему миру.

Сергей Шойгу также сообщил о готовности России поделиться опытом применения техники и вооружения в борьбе с терроризмом, полученным в Сирии.

«Прежде всего это, конечно, наша боевая авиация, техника и оружие сухопутных войск, сил специальных операций и на отдельном месте российские системы ПВО. Речь идет не только о таких комплексах, как "Панцирь", которые применялись в Сирии, но и о зенитных ракетных системах С-300 и С-400», — цитирует его РИА Новости.