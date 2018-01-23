Штурм Африна: Турция поможет России выдавить США

Курдские силы самообороны в Африне обречены. Обречены с того самого момента, как связали свою судьбу с США, а Турция стала их врагом. Уже после этого их поражение стало лишь вопросом времени и удобного момента, который выберет Анкара, чтобы уничтожить анклав своего давнего врага.

«Щит Евфрата»

Уничтожение курдских анклавов в северной Сирии стало официальной доктриной турецкого правительства сразу после неудавшегося государственного переворота летом 2016 года. Вторжение турецкой армии в августе того же года под кодовым названием «Щит Евфрата» имело целью не дать соединиться всем курдским территориям в одно целое и по возможности отбросить курские военные формирования за Евфрат.

А еще они тем самым нанесли важнейший удар, расстроивший оборону ИГИЛ в северной Сирии, что позволило в будущем САА провести серию блестящих наступательных операций, окончившихся занятием ею всего западного берега Евфрата (о чем Дамаск и Москва не могли и мечтать за год до этого).

В 2016 году курдскую проблему Турции удалось решить только отчасти. Турецкие силы увязли в битве за Эль-Баб, который они безуспешно штурмовали почти полгода. Именно это, а также демарш США, тогда давших понять, что они будут защищать своих курдских союзников до конца, остудили планы Анкары, и они поспешили сделать вид, что удовлетворены достигнутым.

В чем-то сохранить свой имидж перед своим населением им помогли русские «партнеры», создавшие зоны безопасности между протурецкими и курдскими формированиями, что позволило Эрдогану не отвечать на вопрос, почему ВС Турции не смогли додавить курдов.

На этом первый этап турецкой «агрессии» в Сирии был окончен. Да, Анкара вынуждена была отступить, но это не заставило ее отменить свои планы.

Подготовка операции по решению «афринского вопроса»

Буквально сразу же по окончании битвы за Эль-Баб и заключения временного перемирия с курдами Турция начала готовить новую операцию. С ее стороны было логичным продолжить решение курдского вопроса, очистив от их влияния сперва анклав Африн, который по итогу боев конца 2016 – начала 2017 годов очутился практически в полной изоляции.

С трех сторон его окружали турецкие силы, а с четвертой – идлибский анклав. Лишь небольшой свой частью Африн сообщался с правительственной территорией, через которую он получал гуманитарные грузы, а военное снаряжение поставлялось США через аэродром Мининг, который курдские силы сумели захватить в результате боев лета и осени 2016 года.

Между тем тучи над анклавом начали быстро сгущаться. Уже к концу зимы 2016-2017 годов Турция смогла полностью взять под свой контроль идлибский анклав, и замысел новой операции против курдов начал быстро вырисовываться в турецком Генштабе.

Основная его идея состояла в том, чтобы, используя практически полное окружение Африна и абсолютное превосходство в силах и особенно в тяжелом вооружении, создать на курдские отряды давление сразу со всех сторон. Тем самым протурецкие силы лишат курдов единственного их преимущества – действия по внутренним оперативным линиям. Вынужденные защищать свою территорию сразу и везде курдские отряды не смогут маневрировать резервами, а их сопротивление сразу же превратится в очаговое, которое протурецкие силы при поддержке турецкой регулярной армии быстро подавят.

В целом к лету 2017 года Анкара окончила все подготовительные операции и лишь ждала удобного момента, чтобы нанести свой удар. Ее главный новый «партнер» по региону, Россия, была категорически против проведения операции против Африна до того момента, пока не будут сокрушены игиловские войска (ИГ запрещено в РФ). И это произошло только в последних числах декабря 2017 года.

К этому моменту Турция вследствие «аннусровского» («Ан-Нусра» запрещена в РФ) переворота потеряла контроль над Идлибом и была вынуждена в октябре 2017 года объявить ее боевикам ультиматум. Или они отдают северную часть провинции, чтобы Турция смогла и далее держать Африн в окружении, либо она им грозила войной. В итоге в середине октября 2017 года турецкие войска вошли в Идлиб и, не встретив сопротивления, вновь заняли свои позиции напротив курдов.

Итак, к началу 2018 года подготовка и обязательные условия для начала операции против Африна были выполнены.

Проблемы США. Почему Турция таскает каштаны для России?

У США сейчас на Ближнем Востоке одна проблема следует за другой. В целом им так и не удалось реализовать свои стратегические планы на 2017 год:

Пробить коридор от Ракки к Иордании и «освободить» большую часть Сирии, увязав все подконтрольные им в Сирии анклавы в одно целое.

Одновременно с турецким ультиматумом Идлибу в середине октября 2017 года другой проамериканский протеже в регионе, иракский Курдистан, получил ультиматум Ирана и Ирака и вынужден был очистить Киркук и еще ряд стратегически важных территорий.

Не успели забыться эти неприятности, как возникла новая. Дамаск, воспользовавшись «случайным» появлением на территории идлибского анклава банд ИГИЛ, начал военную операцию против местных боевиков. Таким образом, один из главных опорных пунктов США в регионе также очутился под угрозой. А теперь вот возникла и еще одна, пусть и давно ожидаемая проблема…

На самом деле выбора у США нет. Помочь своим курдским союзникам в Африне они уже ничем не могут после того, как единственная ниточка, их связывающая, аэродром Мининг, был выведен из строя. Ставить на кон свой авторитет они не решились, понимая, что в этом случае поражение в Африне может обернуться для них катастрофой в Сирии.

Восток – дело тонкое, и если ты дал обещание защитить союзника и не выполнил его, то завтра от тебя откажутся все.

Именно поэтому Вашингтон предпочел в этой стопроцентно проигрышной ситуации отступить и оставить афринцев один на один с турками. Курды теперь могут надеяться только на помощь Асада. То есть могут принять его власть и объявить себя территорией подконтрольно правительству. Именно на это утром 20 января намекали им турки и именно такой вариант был предложен местным лидерам Москвой. Но курды ответили гордым отказом, после которой и началась наземная часть турецкой операции.

Это было красиво, но глупо. Даже с учетом довольно слабой как для одной из лучших армий НАТО выучки Турция превосходит Африн на порядки, а значит, долго тот не продержится. А значит, по итогу он будет вынужден просить Москву о помощи, чего та уже давно и добивается.

Юрий Подоляка (Yurasumy)

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