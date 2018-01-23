США не оставляют попыток отключить Россию от SWIFT

Отключение России от SWIFT все же обсуждается в качестве одного из предложений в рамках новых американских санкций.

Об этом написал «Русал» в своем проспекте к евробондам. Компания пишет, что сейчас она не находится под санкциями, но могут быть приняты дополнительные решения, которые окажут влияние на бизнес компании.

Например, было сделано предложение отключить Россию от системы международных расчетов SWIFT, которое могло бы серьезно повлиять на способность российских банков предоставлять банковские услуги и оказало бы серьезное влияние на международную торговлю.

Некоторое время назад FT написала, что идея отключить Россию от SWIFT снова актуальна. FT говорит, что вспомнить про эту угрозу редакцию заставило ухудшение отношений между Россией и США.

Издание цитирует главу Сбербанка Германа Грефа, который говорит, что исключение государственных банков из системы SWIFT будет «иррационалльным».

Такое предложение обсуждалось в 2014 году, но тогда этого не случилось — мера оставалась про запас как самое последнее «ядерное оружие».