Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с главой ВР Андреем Парубием обсудили кандидатов Центральной избирательной комиссии. Сообщается, что пока официального списка нет, однако Порошенко уже назвал кандидатов. Наиболее вероятными являются двое представителей «БПП».
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Стали известны имена кандидатов в ЦИК
Добавлено: 23 янв 2018 в 22:49, Категория: Политика
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Автор: Лидия Мартынова
Добавлено: 23 янв 2018 в 22:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews
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