Стали известны имена кандидатов в ЦИК

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с главой ВР Андреем Парубием обсудили кандидатов Центральной избирательной комиссии. Сообщается, что пока официального списка нет, однако Порошенко уже назвал кандидатов. Наиболее вероятными являются двое представителей «БПП».