Ежегодно 25 января в России отмечается праздник Татьянин день. В этот день у вас есть прекрасный повод и возможность поздравить тех, кого любите.
Татьянин день 2018: поздравления в стихах.
Татьянин день — не просто праздник.
Он для меня всех дней светлей:
Имен на свете много разных,
Но именных немного дней.
И среди них найдут земляне,
Не знаю, как в мирах иных,
Всего один такой — Татьянин,
Что мне милей всех остальных.
А потому, что в день заветный
Душа излить любовь спешит
Не всем, а личности конкретной —
Тебе, Татьяна! — свет души.
Татьянин день — все отмечают день студента.
И ты его отметить не забудь.
И подари себе веселые моменты,
Спеши от пар и лекций отдохнуть.
Пусть этот праздник принесет тебе удачу,
Еще — желаю сил побольше накопить,
Чтоб уже завтра сложные задачи
Ты, лишь взглянув, мог запросто решить.
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Татьянин день! Готовим поздравления
Студентам, всем Танюшам, их друзьям!
Желаем счастья, вечного везенья,
Чтоб не нашелся в радости изъян!
Волшебен славный этот праздник зимний
И согревает нам в мороз сердца!
Пусть будет жизнь веселой и красивой,
Сбываются мечтанья до конца!
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Таня, Танечка, Татьяна!
Слов я тратить зря не стану
И в Татьянин день тебе
Пожелаю быть везде
Самой яркой и красивой,
Позитивной и счастливой!
Увлекаться новым делом
Без сомнений лишних, смело!
Не равняться на других -
Быть мудрей и лучше их!
Жизнь всегда пусть бьет ключом,
И все радует кругом!
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С днем Татьяны поздравляю!
И хочу вам пожелать:
В жизни радости, здоровья,
Не грустить, не унывать!
Улыбаться, быть любимым,
Верить в счастье, доброту,
Восхищаться: жизнь прекрасна,
И похожу на мечту!
Поздравляем! Пусть Татьяна
Вас поддержит, исцелит,
Путь во всем вам помогает
И во всем благоволит!