Ежегодно 25 января в России отмечается праздник Татьянин день. В этот день у вас есть прекрасный повод и возможность поздравить тех, кого любите.

Татьянин день 2018: поздравления в стихах.

Татьянин день — не просто праздник.

Он для меня всех дней светлей:

Имен на свете много разных,

Но именных немного дней.

И среди них найдут земляне,

Не знаю, как в мирах иных,

Всего один такой — Татьянин,

Что мне милей всех остальных.

А потому, что в день заветный

Душа излить любовь спешит

Не всем, а личности конкретной —

Тебе, Татьяна! — свет души.

Татьянин день — все отмечают день студента.

И ты его отметить не забудь.

И подари себе веселые моменты,

Спеши от пар и лекций отдохнуть.

Пусть этот праздник принесет тебе удачу,

Еще — желаю сил побольше накопить,

Чтоб уже завтра сложные задачи

Ты, лишь взглянув, мог запросто решить.

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Татьянин день! Готовим поздравления

Студентам, всем Танюшам, их друзьям!

Желаем счастья, вечного везенья,

Чтоб не нашелся в радости изъян!

Волшебен славный этот праздник зимний

И согревает нам в мороз сердца!

Пусть будет жизнь веселой и красивой,

Сбываются мечтанья до конца!

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Таня, Танечка, Татьяна!

Слов я тратить зря не стану

И в Татьянин день тебе

Пожелаю быть везде

Самой яркой и красивой,

Позитивной и счастливой!

Увлекаться новым делом

Без сомнений лишних, смело!

Не равняться на других -

Быть мудрей и лучше их!

Жизнь всегда пусть бьет ключом,

И все радует кругом!

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С днем Татьяны поздравляю!

И хочу вам пожелать:

В жизни радости, здоровья,

Не грустить, не унывать!

Улыбаться, быть любимым,

Верить в счастье, доброту,

Восхищаться: жизнь прекрасна,

И похожу на мечту!

Поздравляем! Пусть Татьяна

Вас поддержит, исцелит,

Путь во всем вам помогает

И во всем благоволит!