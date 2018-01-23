Тиллерсон бездоказательно возложил на РФ ответственность за применение в Сирии химоружия 

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на конференции по расследованию преступлений, связанных с применением химического оружия, заявил, что Россия ответственна за использование химоружия в Сирии, но не привел этому никаких доказательств.

Заявление Рекса Тиллерсона на конференции во вторник вечером цитирует агентство ТАСС. В частности, глава Госдепа США заявил, что недавние атаки в пригороде Дамаска – Восточной Гуте – вызывают серьезные опасения в том, что Башар Асад будет продолжать применять химическое оружие против своего народа. При этом Тиллерсон отметил:

«Кто бы не вел эти атаки, Россия в конечном счете несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и возможное применение против других сирийцев».

По словам Тиллерсона, Россия не способна справится с распространением химоружия в Сирии и это вызывает сомнение в ее состоятельности, как участника урегулирования сирийского кризиса.

В то же время постпред США при ООН Никки Хейли со своей стороны заявила, что новая химатака под Дамаском ляжет на совесть Москвы, так как именно Россия «убила» Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химатак на сирийской территории, не приняв предложенный США проект резолюции по нему в Совете безопасности ООН.

Напомним: ранее Соединенные Штаты не раз обвиняли сирийского президента Асада в использовании химического оружия против мирного населения, а Россию – в попустительстве этому. При этом американская сторона ни разу не предъявила доказательств ни того, ни другого. При этом США, войска которых находятся на сирийской территории незаконно, используют любую возможность, чтобы накалить обстановку в Сирии и спровоцировать обострение вооруженного конфликта. Так 7 апреля 2017 года президент США Дональд Трамп отдал приказ выпустить по сирийскому военному аэродрому крылатые ракеты «Томагавк» в ответ на неподтвержденную информацию о якобы имевшей место химической атаке в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, в результате которой погибли мирные жители. Однако подтверждений того, что химическая атака действительно имела место, а снятое «белыми касками» видео с пострадавшими не было постановочным, не предъявлено до сих пор.

Россия, со своей стороны настаивает на тщательном и непредвзятом расследовании каждого случая применения в Сирии химического оружия. В частности, президент РФ Владимир Путин в октябре 2017 года отдал распоряжение Генеральной прокуратуре проверить работу объектов, которые были задействованы в уничтожении сирийского химического оружия, а Кабмину поручил разработать программу по ликвидации последствий работы объектов, на которых оно хранилось.

При этом МИД РФ еще в августе 2017 года заявил, что выдвигаемые США обвинения в адрес сирийских властей в использовании химического оружия могут послужить поводом для усиления американского военного присутствия на сирийской территории.