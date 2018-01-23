Тиллерсон бездоказательно возложил на РФ ответственность за применение в Сирии химоружия 

Показать меню
Актуально
Теракт в Кабуле: появилось видео, как люди спасались из отеля на простынях - 23:56 Теракт в Кабуле: появилось видео, как люди спасались из отеля на простынях (ВИДЕО) Пушков прокомментировал идею о счете за «оккупацию Молдавии» - 23:58 Пушков прокомментировал идею о счете за «оккупацию Молдавии» Песков уверен, что на президентских выборах в этом году победит Путин - 23:58 Песков уверен, что на президентских выборах в этом году победит Путин Apple бесплатно заменяет iPhone 6 Plus на 6s Plus - 00:07 Apple бесплатно заменяет iPhone 6 Plus на 6s Plus Посещение пингвином ученых в Антарктике попало в Сеть (ВИДЕО) - 00:10 Посещение пингвином ученых в Антарктике попало в Сеть (ВИДЕО) Лидер «Альтернативы для Германии» и зампред СвДП выступили против - 00:15 Лидер «Альтернативы для Германии» и зампред СвДП выступили против антироссийских санкций Выбираем безопасную краску - 00:17 Выбираем безопасную краску Ученые выяснили, что людям сложнее лгать на родном языке - 00:25 Ученые выяснили, что людям сложнее лгать на родном языке Процентное соотношение премии и оклада могут ограничить в России - 00:35 Процентное соотношение премии и оклада могут ограничить в России Боевикам передали помилованную женщину, – Геращенко - 00:35 Боевикам передали помилованную женщину, – Геращенко Кто виноват в атаках на российские школы? - 00:47 Кто виноват в атаках на российские школы? Google выпустила дудл к 120-летию Сергея Эйзенштейна - 00:49 Google выпустила дудл к 120-летию Сергея Эйзенштейна "Барселона" разгромила "Бетис" в матче чемпионата Испании, у Месси и Суареса по - 00:53 Как помочь подростку полюбить себя: 5 советов - 01:06 Как помочь подростку полюбить себя: 5 советов Гол Весино помог "Интеру" уйти от поражения в матче чемпионата Италии с "Ромой" - 01:08 Гол Весино помог Свадебное торжество в живописнейшем месте - 01:12 Свадебное торжество в живописнейшем месте Лавров рассказал о наращивании военного потенциала в мире - 01:14 Лавров рассказал о наращивании военного потенциала в мире
» » Тиллерсон бездоказательно возложил на РФ ответственность за применение в Сирии химоружия 

Тиллерсон бездоказательно возложил на РФ ответственность за применение в Сирии химоружия 


Добавлено: 23 янв 2018 в 23:35, Категория: Новости на сегодня
Тиллерсон бездоказательно возложил на РФ ответственность за применение в Сирии химоружия 

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на конференции по расследованию преступлений, связанных с применением химического оружия, заявил, что Россия ответственна за использование химоружия в Сирии, но не привел этому никаких доказательств.

Заявление Рекса Тиллерсона на конференции во вторник вечером цитирует агентство ТАСС. В частности, глава Госдепа США заявил, что недавние атаки в пригороде Дамаска – Восточной Гуте – вызывают серьезные опасения в том, что Башар Асад будет продолжать применять химическое оружие против своего народа. При этом Тиллерсон отметил:

«Кто бы не вел эти атаки, Россия в конечном счете несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и возможное применение против других сирийцев».

По словам Тиллерсона, Россия не способна справится с распространением химоружия в Сирии и это вызывает сомнение в ее состоятельности, как участника урегулирования сирийского кризиса. 

В то же время постпред США при ООН Никки Хейли со своей стороны заявила, что новая химатака под Дамаском ляжет на совесть Москвы, так как именно Россия «убила» Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химатак на сирийской территории, не приняв предложенный США проект резолюции по нему в Совете безопасности ООН.

Напомним: ранее Соединенные Штаты не раз обвиняли сирийского президента Асада в использовании химического оружия против мирного населения, а Россию – в попустительстве этому. При этом американская сторона ни разу не предъявила доказательств ни того, ни другого. При этом США, войска которых находятся на сирийской территории незаконно, используют любую возможность, чтобы накалить обстановку в Сирии и спровоцировать обострение вооруженного конфликта. Так 7 апреля 2017 года президент США Дональд Трамп отдал приказ выпустить по сирийскому военному аэродрому крылатые ракеты «Томагавк» в ответ на неподтвержденную информацию о якобы имевшей место химической атаке в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, в результате которой погибли мирные жители. Однако подтверждений того, что химическая атака действительно имела место, а снятое «белыми касками» видео с пострадавшими не было постановочным, не предъявлено до сих пор. 

Россия, со своей стороны настаивает на тщательном и непредвзятом расследовании каждого случая применения в Сирии химического оружия. В частности, президент РФ Владимир Путин в октябре 2017 года отдал распоряжение Генеральной прокуратуре проверить работу объектов, которые были задействованы в уничтожении сирийского химического оружия, а Кабмину поручил разработать программу по ликвидации последствий работы объектов, на которых оно хранилось.

При этом МИД РФ еще в августе 2017 года заявил, что выдвигаемые США обвинения в адрес сирийских властей в использовании химического оружия могут послужить поводом для усиления американского военного присутствия на сирийской территории.



Материалы по теме:

Постпред США при ООН вновь обвинила Дамаск в химатаке
Госдеп СЩА обвинил Дамаск в химической атаке в районе Восточной Гуты
Госсекретарь США поучаствует в запуске Международного партнерства против химоружия
ОЗХО осудила применение химоружия сирийским правительством и исламистами
Добавлено: 23 янв 2018 в 23:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Кагарлицкий: двойное удаление сплотило хоккеистов

Кагарлицкий: двойное удаление сплотило хоккеистов "Северстали" в матче со "Спартаком"

"Югра" прервала 4-матчевую серию поражений в КХЛ, обыграв рижское "Динамо"

Тренер

Тренер "Динамо" (Москва): благодарен хоккеистам за то, что бились до конца против СКА

Тренер

Тренер "Авангарда" Титов после поражения от "Трактора": не узнал своих ребят

Загрузка...



Лента новостей
В «ЛНР» начинается месячник «прославления боевиков» - 23:14 В «ЛНР» начинается месячник «прославления боевиков»Никогда! Россия не намерена выполнять резолюции ПАСЕ по Украине - 23:14 Никогда! Россия не намерена выполнять резолюции ПАСЕ по УкраинеЛишенный золота ОИ тяжелоатлет Ильин дисквалифицирован на два года - 23:09 Лишенный золота ОИ тяжелоатлет Ильин дисквалифицирован на два года"Нант" и "Тулуза" вылетели из Кубка Франции - 23:09 Тренер: Науменков и Ничушкин сражались в игре с "Ак Барсом", они молодцы - 23:09 Тренер: Науменков и Ничушкин сражались в игре с Порошенко назвал имена кандидатов в ЦИК - 23:09 Порошенко назвал имена кандидатов в ЦИК«Такого позора еще не было»: Украинскую делегацию не пустили на заседание ПАСЕ с участием России - 23:07 «Такого позора еще не было»: Украинскую делегацию не пустили на заседание ПАСЕ с участием России (ФОТО)Мелания Трамп отменила свое участие в официальной поездке мужа на фоне скандала с изменами в прессе - 23:00 Мелания Трамп отменила свое участие в официальной поездке мужа на фоне скандала с изменами в прессеРеакция Устюгова на решение МОК взорвала соцсеть - 22:59 Реакция Устюгова на решение МОК взорвала соцсетьВице-премьер ГД рассказал, когда Россия заплатит взносы в Совет Европы - 22:57 Вице-премьер ГД рассказал, когда Россия заплатит взносы в Совет ЕвропыПетр Толстой: Россия заинтересована в диалоге с ПАСЕ - 22:57 Петр Толстой: Россия заинтересована в диалоге с ПАСЕВ ЕС обсудили механизм прекращения безвиза - 22:53 В ЕС обсудили механизм прекращения безвизаВ Госдуме категорически отказались выполнять резолюции ПАСЕ по Крыму - 22:53 В Госдуме категорически отказались выполнять резолюции ПАСЕ по КрымуЭксперты рассказали женщинам, что делать, чтобы не лишиться ногтей - 22:49 Эксперты рассказали женщинам, что делать, чтобы не лишиться ногтей
Последние новости
Билялетдинов: претензий по игре капитана "Ак Барса" Свитова у тренеров нет - 23:53 Билялетдинов: претензий по игре капитана Азеведо: чувствовал себя ужасно, играя в меньшинстве без клюшки - 23:53 Азеведо: чувствовал себя ужасно, играя в меньшинстве без клюшки Отстранение России от Олимпиады-2018, последние новости на сегодня 23 января: реакция Путина, - 23:44 Отстранение России от Олимпиады-2018, последние новости на сегодня 23 января: реакция Путина, общественности, соцсетей ПАСЕ приняла резолюцию по Донбассу с требованием пересмотреть закон о реинтеграции - 23:43 ПАСЕ приняла резолюцию по Донбассу с требованием пересмотреть закон о реинтеграции США не оставляют попыток отключить Россию от SWIFT - 23:42 США не оставляют попыток отключить Россию от SWIFT В Госдуме рассказали о российских войсках на Украине - 23:42 В Госдуме рассказали о российских войсках на Украине Тиллерсон бездоказательно возложил на РФ ответственность за применение в Сирии химоружия  - 23:35 Тиллерсон бездоказательно возложил на РФ ответственность за применение в Сирии химоружия  Никитин назвал отмену гола ЦСКА в ворота ХК "Ак Барс" неспортивным решением судей - 23:32 Никитин назвал отмену гола ЦСКА в ворота ХК Геращенко сожалеет, что не смогла выступить в ПАСЕ - 23:28 Геращенко сожалеет, что не смогла выступить в ПАСЕ Путин обсудил с Эрдоганом Сирию - 23:21 Путин обсудил с Эрдоганом Сирию 22 января 2018 года в почтовое обращение вышла марка, посвященная выдающемуся актеру — Владимиру - 23:20 22 января 2018 года в почтовое обращение вышла марка, посвященная выдающемуся актеру — Владимиру Зельдину ЦРУ заявили, что Путин стремится восстановить величие России - 23:14 ЦРУ заявили, что Путин стремится восстановить величие России Представитель РФ В ПАСЕ сделал скандальное заявление по захвату Украины - 23:14 Представитель РФ В ПАСЕ сделал скандальное заявление по захвату Украины
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"