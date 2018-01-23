Толстой и Косачев пригласили руководителя ПАСЕ в столицу

Вице-спикер национальной думы РФ Петр Толстой объявил, что Москва заинтересована в том, чтобы разговор с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) продолжался. Предполагается, что в процессе своего рабочего визита в столицу новый управляющий организации не только лишь сумеет наладить связи с собственными российскими коллегами, однако также провести ряд общих консультаций.

«Подтвердили нашу готовность к взаимодействию с ПАСЕ в том режиме, который сложился де-факто: участие в работе специальной комиссии по реформе ПАСЕ, встречи с руководством ассамблеи…», — приводит заявление Толстого ТАСС. РФ свою делегацию на сессию вновь не направляла.

Как ожидается, Косачев и Толстой примут участие в совещании особой комиссии по гармонизации органов Совета Европы, которое будет в том числе посвящено поиску путей выхода из кризиса в отношениях Российской Федерации и ПАСЕ.

В ответ делегация РФ сообщила об отказе от работы в ПАСЕ в сформировавшихся реалиях, и на протяжении 2016-2017 годов не направляла заявок на подтверждение собственных полномочий из-за сохраняющихся русофобских настроений в Страсбурге.

Вместе с тем, с рабочей поездкой в Страсбург на время сессии ПАСЕ направились вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой и руководитель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.