Тренер: Науменков и Ничушкин сражались в игре с "Ак Барсом", они молодцы

КАЗАНЬ, 23 янв - РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты ЦСКА Михаил Науменков и Валерий Ничушкин с большой самоотдачей провели матч регулярного чемпионата КХЛ с казанским "Ак Барсом", заявил главный тренер московского клуба Игорь Никитин.

"Ак Барс" дома обыграл ЦСКА со счетом 6:4. Во вторник стало известно, что Науменков и Ничушкин не были допущены до участия в Олимпиаде.

"Комментировать решение МОК не буду. Но Валера Ничушкин и Миша Науменков хорошо сыграли, сражались. Ребята их поддержали. Жизнь продолжается. Они молодцы", - сказал Никитин журналистам.