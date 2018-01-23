«У нас паспорта Украины»: В «ЛНР» сделали неожиданное признание

В «ЛНР» почти все «госслужащие» имеют паспорта граждан Украины, а вовсе не паспорта РФ.

Комментируя принятие закона № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», согласно которому «ЛДНР» признаны оккупационными администрациями РФ, «и. о. министра иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего отметил: «По этому закону мы являемся оккупационными Российскими властями. Так этот закон нас определяет. Значит, у нас с вами должен быть в кармане российский паспорт, завтра должна быть российская пенсия, и никаких претензий от Украины. Этот закон ничего не меняет по сути».

Также, он добавил, что у многих «чиновников ЛНР», наряду с «республиканским» паспортом имеются паспорта Украины. Дейнего отметил: «Паспорта ЛНР получили уже достаточно много людей, но у многих остался украинский паспорт в кармане. У меня тоже этот паспорт все еще есть».