Ученые показали, как выглядела девушка 9 тыс. лет назад

Греческие ученые смогли воссоздать лицо 18-летней девушки, которая жила в Стародовний Греции.

Они провели компьютерную томографию черепа. Его нашли в пещере Теопетры в 1993 году

С помощью 3D-принтера ученые получили точную копию результатов сканирования. Девушку назвали Агви.

Найденный учеными череп принадлежит девушке, которая жила 9 тыс. лет назад. Это период, когда древнее население этого региона переходил из строя охотников, кочевников и собирателей, в общество оседлой жизни и выращивания собственных продуктов.

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