В 2017 году зарплата Авакова в 2 раза превысила зарплату Порошенко

Зарплата Главы МВД Арсена Авакова в 2017 году составила 710 тысяч 98,87 грн, вто время, как президент Украины Петр Порошенко получил чуть более 336 тысяч за тот же период.

Отмечается, что из общей суммы заработной платы оклад Авакова составлял 192 тысяч грн; надбавка за интенсивность труда составила 192 тысяч грн; надбавка за выслугу лет — 57,6 тысяч грн; надбавка государственным экспертам по вопросам тайн — 38,4 тысяч грн; надбавка за работу с секретными документами — 38,4 тысяч грн, отпускные — 46 тысяч 560 грн, другие выплаты — 145 тысяч 138,87 грн.

При этом общий размер начисленной зарплаты составил 710 тысяч 098,87 грн, после удержания налогов и сборов — 571 тысяч 629,6 грн. А президент Петр Порошенко в прошлом году получил чуть более 336 тысяч гривен зарплаты.