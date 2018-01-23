В Черновицкой области ко Дню Соборности вывесили карту Украины без Крыма

В городе Сторожинец Черновицкой области на мероприятии ко Дню соборности Украины вывесили плакат, на котором карту Украины изобразили без аннексированного Крыма.

При этом никто из тех, кто провозглашал со сцены патриотические речи и пел патриотические песни, не обратил внимания организаторов на такую ошибку.

В Сторожинецкой объединенной территориальной громаде журналистам объяснили, что изображение Украины не является картой, а просто условным изображением. Они сообщают, что его рисовал непрофессиональный художник, который, очевидно, ошибся. 66-летний художник-любитель объяснил, что Крым на картографической модели он изобразил, а «оргкомитет мероприятия недоработал».

Данный инцидент уже проверяет СБУ.

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