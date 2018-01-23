В Ирландии простились с солисткой The Cranberries: появились видео

Сегодня в Ирландии состоялись похороны солистки группы Cranberries Долорес О`Риордан, скончавшейся 15 января.

Отмечается, что певицу похоронили в родной деревне Баллибрекен. По информации, отпевание прошло в церкви Святого Аибеля, где когда-то пела Долорес.

В ходе церемонии священник произнес над гробом трогательную речь: «Ее доброта и прекрасный голос полюбили множество слушателей по всему миру. Число судеб, которые она спасла из тьмы депрессии, сосчитать невозможно».

При этом на похоронах присутствовали только члены семьи певицы, коллеги по группе и президент Ирландии Майкл Хиггинс.

Отмечается, что фанаты Долорес простились с ней на три дня ранее в церкви Святого Джозефа в городе Лимерик.

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