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В Крыму ФСБ проводит обыски в домах крымских татар, есть задержанный


Добавлено: 23 янв 2018 в 14:17, Категория: Украина
В Крыму ФСБ проводит обыски в домах крымских татар, есть задержанный

Сотрудники ФСБ России проводят обыски в аннексированном Крыму в домах крымских татар, в результате есть задержанный.

Местные крымские организации отмечают: «В Новом Мире (за с. Родниковое, Симферопольский район) и г. Старый Крым проходят обыски! В Новом Мире (за с. Родниковое, Симферпольский район) по предварительным данным в 4:00 в дом Рамазановых ворвались сотрудники ФСБ, после чего провели обыск у Рамазанова Исмаила (сын). В 7:00 увезли по адресу: ул. Тургенева, 26».

Отец задержанного отмечает, в ходе обыска сотрудники ФСБ изъяли телефон, планшет, украинские документы, кроме того, под кроватью были «найдены» более 20 патронов. СМИ отмечают: «Обыск прошел достаточно грубым образом. Исмаила сразу оковали в наручники. Ему предъявили обвинение в пропаганде экстремизма. Адвокат Маммет Мамбетов сообщает, что по пути в СК РФ Рамазанова Исмаила Сейтнебиевича избили».

В Старом Крыму обыски проходили в доме Мухсина Джамбаза, на момент «визита» сотрудников ФСБ в доме была его пожилая мама, сам Мухсин на момент обыска был на работе, однако после получения информации о наличии в доме силовиков, сразу же приехал. СМИ добавили: «В ходе обыска в доме были выбиты окна. Дом принадлежит родителям Мухсина. На данный момент обыск в доме окончен. Сейчас силовиками проехали на квартиру в пос. Приморское, где проживает сам Мухсин».



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Добавлено: 23 янв 2018 в 14:17, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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