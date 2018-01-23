В «ЛНР» начинается месячник «прославления боевиков»

Советник главаря «ЛНР» Леонида Пасечника Сергей Юрченко сообщил, что месячник «патриотического» воспитания пройдет в оккупированном Алчевске и на остальной территории ОРЛО.

СМИ боевиков отмечают, что в оккупированном Алчевске организовали более 80 пропагандистских мероприятий в течение месяца.

По информации, эти мероприятия прославляют боевиков и проводятся для повышения рейтинга боевиков «ЛНР».

Юрченко добавил: «От имени (исполняющего обязанности) главы «ЛНР» Леонида Пасечника поздравляю Алчевск с началом месячника героико-патриотического воспитания, который вы объявили первыми в «республике».