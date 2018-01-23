В Мариуполе жители стали называть детей необычными именами

Мариупольцы в 2017 году давали странные имена своим новорожденным детям. Среди которых Элиф и Тамерлан, Дульсина и Амура, Магалалель и Констанция.

Также среди нетрадиционных имен: Ян, Роллан, Эмир, Дамир, Амир, Ренат, Эрик, Хасан, Авель, Грант-Кирур-Али, Магалалель, Мелан, Натан, Арсен, Платон, Даниэль, Аким, Назарий, Лукьян, Леон, Элиф, Теодор, Лука, Вацлав, Тамерлан, Макарий, Сава, Илларион, Глеб. Женские имена: Констанция, Николь, Лика, Алия, Мишель, Леана, Марьяна, Лиона, Ариадна, Гутиера, Афина, Джульетта, Николетта, Евангелия, Алисия, Эмилия, Адама, Русалина, Сузанна, Юлиана, Илана, Стефания, Орнелла, Хадиджа, Сандра, Доминика, Мелиса, Серафима, Ванесса, Соломия, Алифия-Александра, Амура, Марианна, Жасмин, Дульсина.

Среди редких имен можно отнести имена, которые употребляются с транскрипцией к русскому языку — Кiрiл, Дмiтрiй, Васiлiса. Как заметила начальник городского дворца бракосочетания Ирина Яременко, больше всего редких имен своим детям давали в Левобережном районе.

Популярными именами стали Максим, Марк, Даниил, Никита, Давид, Александр, Дмитрий, Артем, Кирилл. Девочек больше всего называли Софией, Анастасией, Кирой, Дарьей, Марией, Анной, Елизаветой, Ариной.