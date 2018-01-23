В «Миловском парке» возобновили строительные работы

Cроки окончания строительства и ввода в эксплуатацию указанных домов будут определены в ближайшие две недели.

Три подрядчика ЖК «Миловский Парк» в Уфе с 22 января возобновили работы по строительству жилых домов № 10/2, 10/3, 10/5, передает pr-служба госкомстроя республики. Как докладывало агентство Башинформ, сегодня в Уфимском районе возобновилось строительство жилого комплекса «Миловский парк». Подрядные организации изначально приступили к работам по квартирам. Цель проведения экспертизы домов — определение их фактического состояния для последующего продолжения возведения, а еще оценка объемов работ. На данный момент ведется ремонт квартир, дефектовка по местам общего пользования, а кроме этого завозятся отделочные и строительные материалы. Работы возобновились только после рабочего совещания с участием Госкомстроя РБ, администрации района и уполномоченных обеих компаний.