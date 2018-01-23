В Молдову не пустили российских журналистов

Пограничники Молдовы не пустили в страну съемочную группу российского телеканала RTVI, прилетевших взять интервью у президента страны Игоря Додона.

Отмечается, что сотрудники RTVI прибыли в Кишинев рейсом из Москвы в ночь на 23 января. Телеканал отмечает, что визит был согласован на уровне президентской администрации.

Также, там отметили: «Несмотря на то, что журналисты предъявили пограничникам официальное приглашение от президента страны и письмо от RTVI с подтверждением цели визита, съемочной группе отказали во въезде в Молдову».

Журналистка Марианна Минскер сообщила, что во въезде было отказано, так как группа не смогла подтвердить цель визита.

Минскер утверждает, что молдавские пограничники угрожали применить силу к оператору. Затем съемочную группу посадили на борт самолета в Москву.

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