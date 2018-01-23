В столице началась ежегодная прививочная кампания животных против бешенства

В середине зимы нынешнего 2018 г во всех округах столицы началась бесплатная вакцинация от бешенства домашних питомцев.

Напомним, что приемная работает в районе пару раз в год. В связи с этим на территориях этих районов введен карантин.

У граждан района Лефортово в середине февраля будет возможность сделать бесплатную прививку от бешенства своим питомцам. Услуга оказывается бесплатно. Об этом сказал ведущий ветврач Станции по борьбе с заболеваниями животных САО Дмитрий Кузнецов. Там работает мобильный прививочный пункт. Проводится в округе и дополнительная вакцинация на стационарных и мобильных прививочных пунктах.

Мобильный пункт вакцинации домашних животных будет работать вблизи района Аэропорт на протяжении 2-х дней — 27 и 28 января. Он располагается по адресу: улица Новокосинская, дом 14, корпус 1.