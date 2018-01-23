В Торецке мужчина получил травмы из-за взрыва снаряда

В Торецке Донецкой области в результате взрыва снаряда травмирован местный житель.

Потерпевший отметил, что по месту жительства он распиливал снаряд от зенитной установки, который в один момент взорвался. В полиции отметили, что в 17:45 медики сообщили им, что в больницу с диагнозом минно-взрывная травма, перелом и сквозное осколочное ранение бедра, доставлен жителя села Верхньоторецьке 1987 года рождения.

Врачам он объяснил, что около 16:00 начал болгаркой распиливать военный снаряд, в результате чего прогремел взрыв.

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

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