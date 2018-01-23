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В Vodafone сделали громкое заявление об оплате за электроэнергию в ОРДО


Добавлено: 23 янв 2018 в 21:58, Категория: Украина
В Vodafone сделали громкое заявление об оплате за электроэнергию в ОРДО

Оборудование «Vodafone-Украина» в ОРДО находится в рабочем состоянии, но линии остаются просто обесточены. Об этом заявил директор по корпоративному управлению и контролю «Vodafone-Украина» Олег Проживальский.

«Наше оборудование находится в рабочем состоянии, связи с неподконтрольными районами Донецкой области нет исключительно из-за того, что все три кабельные линии, которые у нас заходили в ту зону, были повреждены. С южной стороны кабель поврежден уже давно и восстановлению сейчас не подлежит. Второе повреждение — недавно восстановленный нами обрыв кабеля на линии фронта. А третье повреждение произошло на арендованной нами линии, которая проходит вдоль железной дороги, которая 11 января была повреждена. При восстановлении кабеля на линии фронта связь должна была восстановиться и в Луганской области, и в Донецкой. Но сейчас мы видим, что в Донецкой области линии просто обесточены», — пояснил он.

По словам представителя компании, в настоящее время кабель восстановлен, так что связь не работает из-за обесточивания части оборудования в этом районе.

«Если „та сторона“ будет заинтересована в полноценном восстановлении связи с Украиной в регионе — необходимо будет предоставить доступ специалистам для проведения ремонтных работ на кабеле в Еленовке, который станет дублирующей линией связи. И есть еще один кабель компании „Фтиком“, который заходит в то же помещение, где размещено наше оборудование. И его также можно было бы использовать для того, чтобы обеспечить дополнительные гарантии работы сети. Поскольку, к сожалению, все наши линии связи проходят по линии фронта и в любой момент могут быть повреждены», — сказал Проживальский .

Он также заявил, что в соответствии с украинским законодательством, компания не имеет права заключать никакие договора с оккупантами.

«Мы не можем ни за что платить, что бы от нас ни требовали. Пока не было захвачено Донецкоблэнерго, мы платили за электроэнергию в регионе на территории Украины. После его захвата от нас потребовали, чтобы мы платили в ДНР напрямую, но мы не можем и не будем этого делать», — объяснил ситуацию представительVodafone .

Он также напомнил, что ранее компания заявляла, что под брендом «Vodafone-Украина» не будут предоставлять на неподконтрольной стороне никаких услуг, поскольку в соответствии с заключенным с международной группой Vodafone договором, они не имеют права работать на этих территориях под их брендом.

«В связи с тем, что все тарифы „МТС-Украина“ в 1 квартале 2018 года будут закрыты, проводилась работа по переходу на небрендированные тарифные планы с ежедневной и месячной формой оплаты. Это одни из самых низких тарифов, которые можно найти в Украине сегодня», — считает он.

Он также добавил, что, по сути, речь идет скорее об определенной гуманитарной миссии, чем о ведении бизнеса. «То, как мы работаем, согласовано с государственными органами власти Украины. Мы работаем дистанционно, не ведем никаких работ напрямую, а наши подрядные организации, в случае необходимости, по договоренности со всеми сторонами могут провести какие-либо ремонтные работы. Все. К сожалению, более 30% базовых станций в зоне АТО уже не работает, и мы не можем и не будем их восстанавливать», — сказал Проживальский.

Спикер также остановился на теме перевода абоненов на неподконтрольной территории на другие тарифы. «Мы обязаны заблаговременно оповестить абонентов о переводе их на другие тарифы. Эта работа была начата. Мы ее еще не закончили, оповестив лишь часть абонентов в регионе. А поскольку сейчас мы не можем оповестить абонентов заблаговременно — из-за сбоев в работе — мы не можем и завершить их перевод на другие тарифы», — отметил представитель «Vodafone-Украина».

По его словам, оплату от абонентов на неподконтрольной территории компания получает через интернет. Также многим абонентам помогают оплачивать счета за мобильную связь их родственники, проживающие на подконтрольной территории.

Он также отметил, что звонить жители ОРДО могут абонентам всех операторов, с которыми у «Vodafone-Украина» подписаны договора. Если договора нет, звонки невозможны.

«А с теми, кто работает на неподконтрольной территории, у нас договоров нет и быть не может», — подытожил он.

«Хочу сказать вот еще что: мы не горим большим желанием продолжать работу на неподконтрольных Украине территориях на тех условиях, которые есть сейчас. Скажу честно — мы работаем на грани возможностей. Законодательство нас во многом ограничивает, и если та сторона выключит нас, как наших конкурентов, мы ничего не сможем сделать. Но мы готовы исключительно из соображений гуманности продолжать работу в регионе по схеме удаленного контроля. Но работать с нарушением украинского законодательства мы не будем», — резюмировали в компании.



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Добавлено: 23 янв 2018 в 21:58, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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