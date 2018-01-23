В Докучаевске в итоге обстрела ВСУ ранены 5 мирных граждан

Ранения разной степени тяжести получили 5 мирных граждан.

По словам представителя Донецкой республики, огонь по мирному городу велся целенаправленно и только по гражданским объектам из миномёта калибра 120 миллиметров и БМП-2 со стороны Новотроицкого, где и располагаются подразделения армии Украины. Об этом во время брифинга 23 января передает заместитель командующего ВС ДНР, полковник Эдуард Басурин.

В оперативном командовании ДНР сказали, что огонь вёлся из миномётов, гранатомётов и крупнокалиберного стрелкового оружия. Обстрел населенного пункта произошел незадолго до момента прибытия заместителя руководителя СММ Александра Хуга в Республику.

Как подчеркнули в оперативном командовании, данную информацию сообщат первому замглаве СММ ОБСЕ Александру Хуга, который в настоящий момент находится с рабочим визитом на востоке Украины. Обстрел велся по районам Верхнеторецкого, Зайцево с употреблением 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

Дополнительная информация о жертвах и разрушениях уточняется.