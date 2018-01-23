Оккупанты «ДНР» целенаправленно блокируют работу мобильного оператора Vodafone на территории ОРДО.

Руководитель отдела по связям с общественностью компании Виктория Рубан заявила: «Положением на сегодня ситуация со связью в Донецке остается без изменений». С этой фразы вот уже 5 дней у меня начинается утро. И продолжают-продолжают-продолжают сыпаться вопросы от людей с обеих сторон линии разграничения, которые не могут связаться со своими родителями, детьми, родственниками, друзьями, и которых мне искренне жаль. До обрыва кабеля оборудование работало, и, думаю, заработает снова, если подать электричество».

Также, она отметила: «Хочу обратиться к тем, от кого зависит рубильник — для начала включите электричество, ведь это так просто! И мы сразу увидим, есть ли проблема с оборудованием или нет. Не лишайте людей законного права быть на связи! Проявите гуманность к своим гражданам!».

Также, она опровергает обвинения в том, что нормальной мобильной связи в «ДНР» нет по вине Vodafone. Рубан пишет: «Вы ошибаетесь, бездействуем не мы… В Луганске же все работает… «.

Комментируя призыв боевиков прислать на оккупированную территорию специалистов с Украины она напомнила, что это невозможно «потому что мы не работаем на неподконтрольной территории. Закон запрещает. И тот, кто „приглашает“, знает об этом».