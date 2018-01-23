В США разгорается скандал, который может затмить Уотергейт

Любимая форма давления демократов на действующего президента, часто из расследования перерастающая в преследование, грозит бумерангом ударить по Хиллари Клинтон и её соратникам.

ФБР и близкие к бюро спецслужбы могут оказаться в той яме, которую они так старательно копали для Дональда Трампа. Республиканцы полны решимости предать широкой огласке документ, доступный пока только в стенах Конгресса.

Согласно этому докладу всего на 4 страницах раскрываются злоупотребления со стороны ФБР и Минюста США, в части незаконного прослушивания бесед сторонников Дональда Трампа во времена предвыборной гонки.

Речь в частности идёт и о беседах советника Трампа Майкла Флинна и российского посла Сергея Кисляка.

Появление скандального отчёта в стенах Конгресса совпало по времени с успешным голосованием по очередному продлению на 6 лет действия программы FISA (Акта о скрытом наблюдении разведслужб).

Документ, со дня его принятия в 1978 году, регулярно вызывает волну критики. Формально нацеленный на слежку за иностранными представительствами и гражданами, действующими на территории США, закон, тем не менее, имеет множество лазеек, позволяющих обойти ограничение и вести негласный контроль и сбор информации и в отношении американских граждан.

Особое возмущение общественности вызывает тот факт, что под предлогом секретности и прикрываясь «национальными интересами», спецслужбы имеют возможность не особо заботиться о соблюдении судебных процедур при сборе информации.

Fox News собрали комментарии законодателей, успевших ознакомиться с разоблачительным отчётом, и они не оставляют сомнений, что грядёт кадровая чистка в целом ряде американских ведомств.

«Я считаю, что последствием публикации станут серьезные кадровые изменения в ФБР и Министерстве юстиции», — заявил конгрессмен Мэтт Гетц.

«Читая отчёт, ты начинаешь сомневаться, действительно ли эти вещи происходят в США, или речь идёт о деятельности КГБ?» — задаётся вопросом представитель Пенсильвании Скотт Перри.

Возможно, часть сведений, содержащихся в документе, поступившем в Конгресс, уже известна Трампу. Этим можно объяснить его недавние заявления.

Глава Белого дома уверен, что расследование в связи с так называемым «русским следом» в американских президентских выборах вскоре обернётся не против него, а против Хиллари Клинтон.

«Мне говорят, что я не нахожусь под следствием. Возможно, под ним находится Хиллари. Не знаю. Но не я», — заявил Трамп в начале этого года.

В Fox News утверждают, что демократы прикладывают все усилия, чтобы доклад не стал публичным достоянием. Официальное поступление документа в открытый доступ для всех заинтересованных конгрессменов состоится при одобрении комитета по внешней разведке.