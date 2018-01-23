Южно-сахалинских студентов и Татьян приглашают бесплатно отдохнуть на катке

Вход на каток «Метелица» будет для них бесплатным 25 января. Таким предложением могут пользоваться студенты очной формы обучения. Мы планируем устроить фотоконкурс в социальных сетях, победители которого станут владельцами бесплатных билетов на посещение площадки, — поведали в пресс-центре. Сделать это можно по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Учащиеся институтов столицы по студенческим билетам и посетительницы с именами Татьяна по паспорту смогут бесплатно прокатиться на льду Парка Горького, сада им. Н.Баумана, сада «Эрмитаж», Измайловского парка, в Сокольниках и на остальных парковых территориях.

Парк работает с 10.00 до 23.00.

Не успели отгреметь новогодние праздники и порадовать город своим мужеством и силой веры православные граждане столицы, совершившие омовение в прорубях, как катит уже самый молодой зимний праздник — Татьянин день, он же День студента.