Захарченко пригласил студентов Украины учиться в «вузах ДНР»

Главарь «ДНР» Александр пригласил украинских студентов приезжать в оккупированный Донецк чтобы получить «официальный диплом» «ДНР» и дистанционно учиться по разработанным в «республике» программам.

Так, СМИ боевиков отмечают, что в связи с паузой в обучении украинских студентов из-за проблем с отоплением в учебных заведениях страны, к студентам Одессы, Львова, Киева и Харькова обратился главарь «ДНР», обещая преподавание с «нормальной, человеческой историей» с донецкими преподавателями и местными учебными программами.