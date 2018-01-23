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» » Захарченко пригласил студентов Украины учиться в «вузах ДНР»

Захарченко пригласил студентов Украины учиться в «вузах ДНР»


Добавлено: 23 янв 2018 в 22:16, Категория: Украина
Захарченко пригласил студентов Украины учиться в «вузах ДНР»

Главарь «ДНР» Александр пригласил украинских студентов приезжать в оккупированный Донецк чтобы получить «официальный диплом» «ДНР» и дистанционно учиться по разработанным в «республике» программам.

Так, СМИ боевиков отмечают, что в связи с паузой в обучении украинских студентов из-за проблем с отоплением в учебных заведениях страны, к студентам Одессы, Львова, Киева и Харькова обратился главарь «ДНР», обещая преподавание с «нормальной, человеческой историей» с донецкими преподавателями и местными учебными программами.



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Добавлено: 23 янв 2018 в 22:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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