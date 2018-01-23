Заполярье в новогодние праздники посетили 33 тысячи туристов

Марина Ковтун поручила министерству развития индустрии и предпринимательства в Мурманской области оценить результаты праздничного периода и грамотно использовать их при развитии заполярного туризма.

Наибольший интерес к области показали туристы из Китая, Индии и Таиланда. «Туристической Меккой» остается туристско-рекреационный кластер «Хибины»: его посетили не менее 25 тыс. туристов, это на 20 процентов больше, чем в 2014 г. Турпоток по этим направлениям традиционно растет.

Министр развития индустрии и предпринимательства Ольга Кузнецова поведала, что по количеству визитов в Заполярье до сих продолжают сохранять высокие показатели страны Юго-Восточной Азии — Индия, Таиланд, КНР и другие. Горы в новогодние праздники посетили 25 тыс. человек.

Сообщается, что в период новогодних каникул Мурманский аэропорт обслужил около 27 тыс. пассажиров.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Само министерство и органы местного самоуправления должны оценить по-новому тенденции новогоднего периода, чтобы достойно и продуктивно использовать весь сезон».

В новогодние праздники Мурманскую область посетило на 10 процентов больше туристов, чем в 2014 г. - 33 тысячи человек.

«Рост составил 10% к сходному периоду прошедшего сезона».