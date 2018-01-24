Автомобиль с трупом в багажнике врезался в остановку в Москве (ВИДЕО)

Тело человека обнаружено в багажнике автомобиля, который врезался в остановку общественного транспорта на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В районе дома № 68 на проспекте Мира автомобиль марки Ford Explorer врезался в остановку общественного транспорта. Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативных служб обнаружили в указанной машине труп», — сказал источник.

По его словам, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Также травмы получили две женщины, находившиеся на остановке.