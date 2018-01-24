Байден рассказал, как уволил «сукина сына»-генпрокурора Украины

Бывший президент США Джозеф Байден во время выступления в Совете международных отношений США заявил, что по его требованию в Украине был уволен генеральный прокурор. Об этом сообщает Голос Америки.

Байден рассказал, что ездил в Украину, чтобы предложить стране дополнительный миллиард долларов кредитных гарантий.

«Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они будут предпринимать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали», — сказал Байден.

По его словам, он заявил украинской стороне, что США не предоставят стране миллиард долларов.

«Они мне говорят: вы не имеете таких полномочий, вы — не президент, президент говорил, что даст. Я ответил: «Так звоните ему». Я сказал, что вы не получите миллиард долларов. Я сказал, что уезжаю через 6 часов, и если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому в то время доверяли», — добавил бывший вице-президент.

Ранее Джозеф Байден заявил, что у спецпредставителя США по Украине Курта Волкера недостаточно полномочий по Донбассу.

Фото: NY Mag