Боевики попали под огонь ВСУ: озвучены потери противника

В «оперативном командовании ДНР» сообщили, что в ходе обстрела района оккупированного села Ленинское получили ранение двое боевиков «ДНР».

Так, в ОРДО отметили:"Сегодня в 17:30 наши позиции в районе села Ленинское на Мариупольском направлении подверглись мощному минометному обстрелу со стороны противника. В результате обстрелов сразу двое наших защитников получили ранения»

В то же время, украинский блогер и врач из Енакиево Александр Чернов на совей странице в соцсети сообщает: «Из Донецка в Новоазовск срочно отправлена бригада 2 хирурга и реаниматолога с запасом крови, анальгетиков, противошоковых. Давно (мин.с лета) такого не было! По слухам, на ФАПе в Саханке и в ЦРБ завал 10+ нелегкораненых и уже мин. 3 оркотрупа! Браво, ВСУ».