Чем важна новая встреча Волкера и Суркова: версия политолога

Встреча Волкера и Суркова чрезвычайно важна. Позиция Суркова сегодня слабее, так как Россия находится в состоянии выборов, и Путину не комфортно вести переговоры в том стиле, как раньше.Такое мнение сайту "24" высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.Украина выполнила свое домашнее задание – Верховная Рада приняла закон о деоккупации Донбасса, и это позволяет Волкеру более свободно себя чувствовать на переговорах с Сурковым. У него есть реальный фактаж – закон, где черным по белому написано, что Россия – агрессор,– говорит Николай Давидюк.С другой стороны, замечает эксперт, позиция Суркова слабее, ведь Путин понимает, что страны Запада могут ему отомстить за вмешательство России в их выборы. Во-вторых, по мнению Давыдюка, Путин рассчитывал на эскалацию военного напряжения, но решение США о предоставлении оружия Украине усиливает позицию Волкера и ослабляет россиян.