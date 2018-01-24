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Чепиков: действия МОК направлены на дискриминацию олимпийского движения


Добавлено: 24 янв 2018 в 11:44,
Чепиков: действия МОК направлены на дискриминацию олимпийского движения

Действия Международного олимпийского комитета (МОК) направлены на дискриминацию олимпийского движения. Об этом заявил член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, пишет RT.

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«Международному олимпийскому комитету требуется реструктуризация, мягко говоря. Это трудно поддаётся анализу, здравому смыслу. Столько негативной информации за последние два дня, в частности, по Антону Шипулину, по нашим лыжникам… Я считаю, что уже действия МОК показали, что эта организация требует основательного реформирования», — отметил Чепиков.

Ранее сообщалось, что болельщики не смогут пронести российский флаг на трибуны ОИ-2018. Это связано с тем, что Международный олимпийский комитет запрещает проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде. Российские атлеты на Играх-2018 имеют статус «спортсмены-олимпийцы из России» и выступают под олимпийским флагом.


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Добавлено: 24 янв 2018 в 11:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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