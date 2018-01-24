Чийгоз и Умеров намерены выступить в Европарламенте

Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз сегодня выступят в Европарламенте на слушаниях, посвященных ситуации с правами человека в Крыму.

В Брюсселе обсудят также возможности содействия Европейского парламента в пресечении нарушений и защите основных прав на полуострове.

Во время обсуждений в подкомитете Европарламента по правам человека представят исследования аналитического центра евроучреждения под названием «Ситуация с правами человека в Украине и ответ Европейского союза, включая соответствующую деятельностью Европейского парламента».