«Дальневосточный» гектар на собственной территории предлагает желающим Ленобласть

На выездном совещании руководства Ленобласти, которое 24 января проходит в Выборге, губернатор региона Александр Дрозденко объявил, что дал поручение сделать в 47 регионе по образу и подобию федеральной программы «Дальневосточный гектар». В собственность участок будет передаваться только после трех лет его удачного освоения за 3% от кадастровой стоимости. В программе примут участие Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский и Сланцевский районы.

Это введение в сельскохозяйственный оборот дополнительных площадей, привлечение дополнительных вложений денег и улучшение демографической ситуации в дальних районах региона.

На три года земельные участки будут предоставляться в аренду.

В Ленобласти на текущий момент фонд перераспределения составляет 258 тыс. гектаров. Переселенцы могут рассчитывать на дополнительные меры финансовой поддержки и экономические льготы, которые, правда, еще не разработаны.

Дрозденко также объявил, что через три года после выделения участка в рамках программы «Ленинградский гектар» при условии настоящих качественных изменений и видимой работы, руководство позволит приватизировать эти земли за «сущие копейки». При этом, он может быть увеличен. Ленинградская область — превосходно развитый регион, очевидно, что там может появиться немалый спрос на земельные участки и это будет уже абсолютно другая история, которая не будет иметь никакого отношения не только лишь к Дальнему Востоку, однако и к самим смыслам реализации программы в ДФО, — считает Ростислав Туровский. Плотность населения данного района не превышает 4 человек на 1 кв. км. По этим программам новые граждане области получают «подъемные» до 1 млн руб. и обеспечиваются жильем.